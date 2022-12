La minute insolite : jeter “Elon Musk” à la poubelle ? C’est possible dans ce jeu

Le jeu Cyberpunk 2077 a connu de nombreux bugs depuis sa sortie, et a logiquement subi les critiques des joueurs et de la presse spécialisée. Mais si vous n’est pas un grand fan d’Elon Musk, cela reste votre seul moyen légal de le jeter à la poubelle.

On vous explique : le jeu vous propose de nombreuses quêtes annexes, dont une concernant une pop-star, baptisée Lizzy Wizzy. Celle-ci à une mission pour vous : surveiller son petit copain, Liam Northom, qu’elle accuse de tromperies.

Bon, pour résumer l’essentiel de la mission, Northom, qui est également le manager de Lizzy, ne la trompe pas, mais souhaite uploader une version de la conscience de la chanteuse en ligne, afin d’avoir une sauvegarde au cas où sa carrière s’arrêterait prématurément.

Ce qui ne plaît pas à Lizzy Wizzy, qui tue Liam Northom, et vous demande, si vous acceptez la mission, de vous occuper du corps. Et c’est à ce moment que vous pouvez jeter Northom dans une poubelle.

Le lien avec Elon Musk ? Northom est directement inspiré du milliardaire, et le personnage de Lizzy Wizzy est interprété par la chanteuse Grimes, qui fut en couple avec Musk. De plus, Liam Northom utilise des technologies proches des recherches de la société Neuralink de Musk. Et le nouveau patron de Twitter a trompé à plusieurs reprises la chanteuse.

Bref, les clins d’œil sont appuyés et assumés de la part des auteurs de Cyberpunk 2077. Et c’est un bon moyen de vous défouler si vous n’êtes pas un fan de ce “génie” autoproclamé.