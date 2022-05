La minute insolite : ils transforment une Tesla… en tank !

Les équipes de la chaîne YouTube “The Real Life Guys” ont eu la drôle d’idée de transformer une Tesla Model 3 en tank. Ces Allemands ont en effet mis près d’un mois pour parvenir à un résultat à mi-chemin entre un tank et un Monster Truck.

La Tesla se retrouve ainsi surélevée de 80 centimètres au-dessus du sol, et pèse désormais 6 tonnes, dont 2,6 tonnes de chenilles. Malheureusement, l’équipe ne conduit pas le véhicule dans la vidéo. On ne sait donc pas si le projet tient véritablement la route, et s’il pourrait s’aventurer tel un véhicule tout terrain.

Au pire, “The Real Life Guys” peuvent faire marche arrière et démonter le tank. En effet, la Tesla n’a pas été découpée et pourrait être récupérée.