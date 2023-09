La minute insolite : ils achètent par hasard une voiture mythique pour 100 dollars, Elon Musk leur rachète pour un million

Un jeune couple, qui a souhaité rester anonyme, a acheté en 1989 une unité de stockage non réclamée. Pour cet espace, et son contenu, qu’ils n’ont pas pu découvrir avant l’achat, le couple débourse à l’époque une petite centaine de dollars.

Et sans le savoir, ce couple de Long Island, New York, a touché le gros lot. En effet, sous quelques vieilles couvertures poussiéreuses, l’unité de stockage abritait en réalité une Lotus Esprit de 1976. Et pas n’importe laquelle : la Lotus Esprit utilisée par James Bond dans le film L'Espion qui m'aimait (The Spy Who Loved Me).

Après le tournage, qui a eu lieu entre le 31 août 1976 et le 26 janvier 1977, la voiture pilotée par le James Bond de l’époque (à savoir Roger Moore), fut rangée dans cette unité de stockage, puis carrément oubliée. Ce n’est que des années plus tard que la voiture sera authentifiée par le spécialiste Doug Redenius. Celui-ci expliquera d’ailleurs que le couple n'avait jamais regardé un film James Bond auparavant et "n'avait aucune idée de la valeur de leur découverte".

Par la suite, le couple a prêté la voiture pour de multiples expositions, avant de la mettre en vente aux enchères en 2013. Et c’est lors de la vente aux enchères gérée par Sotheby que la voiture fut vendue à un acheteur secret pour la somme de 997.000 dollars.

Vous l’aurez deviné : l’acheteur secret ne l’est pas resté longtemps. Car il s’agissait d’Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla, X et Space X, pour qui un petit million de dollars ne représente pas grand-chose. Ce qui est loin d’être le cas du couple, qui a sans doute fait l’affaire du siècle en achetant cette unité de stockage a priori banale il y 34 ans.