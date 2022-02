La minute insolite : il y a de plus en plus de jumeaux

Selon une étude publiée dans le journal scientifique “Human Reproduction”, les naissances de jumeaux sont de plus en plus fréquentes.

Depuis les années 80, le taux de naissances de jumeaux a augmenté d’un tiers, pour passer de 9 jumeaux à 12 pour mille accouchements. Ce qui donne, au niveau mondial, près de 1,6 million de jumeaux nés chaque année.

Selon l’étude, “les taux de jumelage” ont augmenté dans les régions les plus riches en raison de l'augmentation de la procréation médicalement assistée : “Ceci est très pertinent, car les accouchements jumeaux sont associés à des taux de mortalité infantile plus élevés et à des complications accrues pour la mère et l'enfant pendant la grossesse et pendant et après l'accouchement.”

De plus, l’âge de la mère entre également en jeu. Et comme il est de moins en moins rare d’avoir des enfants entre 30 et 40 ans, la probabilité d’avoir des jumeaux augmente. Enfin, notons que l’Asie et l’Afrique représentent 80% des naissances de jumeaux dans le monde.