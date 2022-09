La minute insolite : il tond sa pelouse à l’aide d’un laser super puissant

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C’est sans doute la question que s’est posée Daniel Riley, un youtubeur qui publie sur sa chaîne des projets (parfois improbables) assemblés par ses soins.

L’un des derniers en date répond à une question simple : “Pourquoi devrais-je être ici sous le soleil alors que je devrais traîner avec tous mes meilleurs amis lors d'une pool party dans le Metaverse ?” En bon “millenial” (c’est lui qui le dit), Daniel Riley a donc décidé de mettre au point un robot qui tond la pelouse à sa place. Mais pas un robot classique comme on en trouve déjà dans les magasins de bricolages.

Non, pour Daniel, il fallait quelque chose de plus puissant et de plus précis : un laser. Et là aussi, cet inventeur en herbe (sans mauvais jeu de mots) n’a pas fait les choses à moitié. Son laser de 40 watts est 8.000 fois plus puissant qu’un simple pointeur laser. Installé sur un support imprimé en 3D, celui-ci peut pivoter et tondre la pelouse.

Le projet n’est cependant pas parfait. Si le laser ne peut pas couper un doigt, il peut vous rendre aveugle. Il est également terriblement lent. Mais il vous laissera au moins le temps de siroter un cocktail au soleil.