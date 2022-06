La minute insolite : il retrouve son iPhone après 10 mois perdu dans une rivière

Owain Davies est un chanceux. Cet anglais, qui avait perdu son iPhone en août 2021 lors d’une sortie en canoé sur la rivière Wye dans le comté de Gloucestershire, vient en effet de retrouver son smartphone.

C’est également lors d’une sortie en canoé que Miguel Pacheco et sa famille ont retrouvé l’iPhone, flottant dans l’eau. Après l’avoir ramené chez lui, puis nettoyé et séché, Miguel a publié une annonce dans un groupe Facebook, afin de retrouver son propriétaire.

“Je sais que si je perds mon téléphone, j'ai beaucoup de photos de mes enfants, je voudrais qu’il me revienne”, explique-t-il à la BBC.

Et à sa grande surprise, l’iPhone fonctionnait toujours. Ce qui lui a permis de découvrir l’écran d’accueil, et le fond d’écran où l’on pouvait voir un homme et une femme. Très vite, des amis ont reconnu le couple et ont alerté le propriétaire, qui a pu récupérer son iPhone.