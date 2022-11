La minute insolite : il recrée un niveau de Super Mario avec 12.000 briques LEGO

À l’occasion du salon BrickCon, qui s’est déroulé en septembre dernier, le constructeur Brandon Jones a rendu hommage à la célèbre franchise de Nintendo en recréant un niveau emblématique du Royaume Champignon.

Son œuvre, “Mario in motion”, a nécessité pas moins de 12.000 briques et 14 moteurs. Car oui, l’œuvre est motorisée et fait bouger plusieurs éléments, comme le missile Bullet Bill, les plantes piranhas ou les poissons Cheep Cheep.

Pour plus de “réalisme”, Jones a pu utiliser des pièces issues de la véritable collection LEGO Super Mario, comme les tuyaux verts qui font désormais partie de la gamme. Les personnages, avec leur visage tampographiés, ont également été utilisés.

La construction a été filmée dans les moindres détails par la chaîne spécialisée Beyond the Brick, et c’est à découvrir ci-dessous.