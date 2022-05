La minute insolite : il recrée l’alphabet à l’aide de camions

Le photographe Eric Tabuchi a parcouru plus de 7000 kilomètres en quatre ans à la recherche de 26 camions. Et pas n’importe lesquels : des camions qui lui permettraient de compléter son alphabet particulier.

Entre 2004 et 2008, Tabuchi a en effet scruté la route afin de capturer la photo parfaite, et recréer un “alphabet des groupes de transport”. M pour Mono, Z pour Ziegler, L pour Leclerc. Certains camions sont facilement reconnaissables.

Comme l’explique le photographe, “par le biais de la langue (Alphabet) et du déplacement (Camions), Alphabet Truck interroge donc, au-delà de ses aspects formels et de ses références, les notions d'appartenance, d'identité et de coéducation.”

Le travail d’Eric Tabuchi, édité à seulement 600 exemplaires sur 26 cartes de 15,5 x 19,2 cm, rappelle par ailleurs l’œuvre “Auchan” de Claude Closky, qui s’était amusé à rassembler des photographies de logos d'entreprises constitués d'une seule lettre avant de les classer par ordre alphabétique.