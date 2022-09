La minute insolite : il ponce son Apple Watch Ultra pour réduire la taille du boîtier

Un utilisateur du forum MacRumors a dévoilé un projet atypique. Il a décidé de s’équiper d’une Dremel afin de poncer sa nouvelle Apple Watch Ultra.

"Il y a 5 choses que je déteste dans le design de l’Apple Watch Ultra quand j'envisage de le porter comme une montre de tous les jours", explique-t-il sur le forum. "La hauteur, le bloc qui entoure la Digital Crown, les trous partout, le bouton orange et la finition qui ressemblait à de l'aluminium Starlight. Rien ne peut être fait au sujet des 3 premiers, mais les 2 derniers peuvent être résolus."

L’utilisateur a donc poncé le boîtier, puis utilisé un papier abrasif afin de retirer la couche de peinture et corriger les finitions mises au point par Apple. Le résultat est plutôt convaincant, et ressemble un peu plus aux anciens modèles de l’Apple Watch, notamment la Series 5 Edition.

"Je ne le porterai toujours jamais avec un costume", précise tout de même le bricoleur en herbe, "mais je suis plus susceptible de l'utiliser lorsque je sors en ville en jeans."