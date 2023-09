La minute insolite : il passe un appel Facetime sur son iPad à l'aide de la Game Boy Camera

Federico Viticci a donc inséré la cartouche Game Boy Camera à l’arrière de l’Analogue Pocket, puis connecté la console au dock, et le dock à l’iPad via un adaptateur Elgato Cam Link, et le tour était joué.

Une fois la camera de la Game Boy reconnue par l’iPad, le journaliste a pu la choisir pour FaceTimer avec ses proches. Alors certes, ça ne sert à rien. Mais comme le dit Viticci : "Vous pourriez dire que j'étais tellement préoccupé par la question de savoir si je pouvais ou non le faire que je ne me suis pas arrêté pour réfléchir à la question de savoir si je devais le faire. Je suis désolé, mais je n'accepterai pas cette critique dans le cadre de cette expérience. L'iPad Pro me permet d'utiliser une Game Boy Camera comme webcam, et je pense que c'est la meilleure façon de vendre l'iPadOS 17 à un certain type de personnes."