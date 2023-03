La minute insolite : il passe 8 ans, trois mois et 13 jours à Disneyland... record du monde !

Jeff Reitz est, comme de nombreuses personnes, un fan inconditionnel de Disney et du parc Disneyland en particulier. Mais sa passion n’a visiblement aucune de limites.

Jeff détient en effet le record du monde du nombre de visites consécutives à Disneyland. Tenez-vous bien : ce cinquantenaire californien a passé 2995 jours dans le parc. Son projet, qui a vu le jour en 2012, alors qu’il venait de perdre son travail, est détaillé sur son compte Instagram.

Au total, cela signifie que Jeff a visité le parc tous les jours pendant 8 ans, trois mois et 13 jours. Ce fan de Disney a donc logiquement été contacté par le Guinness World Record afin de valider son record.

Entre-temps, Jeff a retrouvé un travail, mais il explique qu’il n’est pas rare qu’il prenne un jour de congé pour faire coucou à Mickey et ses amis, et en profiter pour faire un peu d’exercice. “Parfois, j'allais simplement me promener et faire de la photographie. Il ne s'agissait pas toujours d'aller sur les attractions en fonction de ce qui se passait”, explique t-il. "Pourquoi donc ne pas se promener et profiter des images et des sons de Disneyland et des feux d'artifice au lieu de marcher sur une piste ou un tapis roulant à l'intérieur ?”

En voilà un qui a bien rentabilisé son abonnement annuel.