La minute insolite : il ne faut que 100 millisecondes pour se faire un avis sur un visage

Selon une étude publiée en 2006, l’être humain se fait très rapidement un avis quand il est face à un visage qu’il ne connaît pas.

Janine Willis et Alexander Todorov, deux chercheurs de l’université de Princeton, ont en effet determiné le temps que met un humain pour tirer des conclusions sur l’apparence faciale d’une autre personne.

“Dans cinq expériences, nous avons manipulé le temps d'exposition de visages inconnus. Les jugements portés après une exposition de 100 ms étaient fortement corrélés aux jugements portés en l'absence de contraintes de temps, suggérant que ce temps d'exposition était suffisant pour que les participants se fassent une impression”, expliquent les deux chercheurs.

De plus, l'augmentation du temps d'exposition augmente les avis négatifs. Entre 100 et 500 ms, l’être humain se fait un avis plus rapidement et en est convaincu. Entre 500 et 1000 ms, les jugements et le temps de réponse n'ont pas changé de manière significative.

Autant dire que nos chances de faire bonne impression sont très, très minces.