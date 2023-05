La minute insolite : il fait tourner Doom Eternal sur une calculatrice à 10$

Doom Eternal peut-il est joué sur n’importe quelle plateforme ? Il semblerait bien que oui, si on se fie aux nombreuses tentatives déjà partagées par des bidouilleurs sur YouTube.

Ces dernières années, Doom Eternal a été installé sur un frigo connecté et même sur un sapin (oui, oui !). Le faire tourner sur une calculatrice était donc potentiellement faisable. Et c’est ce qu’a voulu tester le Youtubeur Taki Udon.

Pour y parvenir, il s’est tourné vers la GHLBD, une calculatrice "classique", qui ne serait pas en mesure de réaliser des calculs scientifiques, mais embarque malgré tout un processeur quatre cœurs Allwinner A50 et 1 Go de RAM, le tout sous Android 9. La calculatrice, vendue 25 dollars, était en promotion à 10$ lorsque le YouTubeur a réalisé son achat.

Une fois le colis reçu, il a pu trafiquer la machine, et y installer des émulateurs et des ROMS. La calculatrice peut faire tourner des jeux allant de la NES à la PSP. Mais pour Doom Eternal, plus récent et plus gourmand, le YouTubeur a dû passer par le logiciel Steam Link, afin d’y jouer en streaming. Pour le reste, Taki Udon a "simplement" relié une manette sans fil grâce au Bluetooth et le tour était joué.