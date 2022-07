La minute insolite : il existe une alarme incendie pour les personnes sourdes et malentendantes

Mise au point par Makoto Imai, de l’University of Medical Science de Shiga au Japon, cette alarme n’émet aucun son, mais se base sur l'odorat.

En effet, en cas d’incendie, l’alarme diffuse une odeur de Wasabi, qui viendra titiller l’odorat des habitants.

"La proportion de personnes âgées parmi les victimes d'incendies était de près de 50 %. Du coup, le personnel de Seems (l’entreprise de parfum qui a collaboré avec Imai) a pensé que le déclin de la capacité auditive pouvait être l'une des causes du retard à remarquer et à s'éloigner lorsqu'un incendie se déclare", expliquait le chercheur à Reuters en 2008.

Lors de la phase de test, les patients se sont tous réveillés en moins de deux minutes. À l’exception d’une personne qui avait le nez bouché.

En 2011, cette invention a remporté l'un des prix IG Nobel (ce qui donne "Ignoble" en français), une parodie des prix Nobel, pour l’invention qui "d'abord font rire les gens, puis les font réfléchir".