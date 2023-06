La minute insolite : il existe un championnat de combats d’orteils

Inventé en 1976 au Royaume-Unis par quatre clients du bar Ye Olde Royal Oak Inn (ça ne s’invente pas), le "Toe Wrestling", ou lutte d’orteils, est l’équivalent du bras de fer, mais avec les pieds.

Un sport comme un autre, qui a même droit à son championnat mondial depuis 1994. Et à son Michael Jordan de l’orteil, un certain Alan "Nasty" Nash, 64 ans, qui a remporté le championnat pas moins de 17 fois. Comme l’explique le site Slate, Nash est capable de "prouesses podologiques qui ont presque, à elles seules, contribué à la popularité de ce sport."

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et Alan "Nasty" Nash a été battu par un plus jeune lutteur. Ben Woodroffe, 34 ans, est désormais le champion du monde, après s’être incliné 5 fois face à Nash.

"Cette année les choses étaient différentes : il s'agissait du dernier tournoi de Nash avant qu'il ne prenne sa retraite, et l'enjeu était évident", nous raconte Eddie Kim, journaliste pour Slate. "S'il gagnait, il sortirait vainqueur de son règne. Le jeune Woodroffe, moins expérimenté, était peut-être le seul assez doué pour gâcher le couronnement final. Il n'a parlé de sa blessure, ou du spectre imminent d'une retraite forcée à cause d'elle, à personne d'autre qu'à sa femme."

Autant dire que, comme n’importe quel sport, le combat d’orteils offre du spectacle, mais également une sacrée dose de suspense. "Nash et Woodroffe ont échangé un hochement de tête courtois. Ils ont entrelacé délicatement leurs gros orteils et aligné leurs talons au centre de l'arène. L'arbitre a crié "Toes away" pour lancer leur premier match, et le duo a commencé à lutter. Pendant la lutte, Woodroffe a senti un élan de confiance renforcer sa force : Il était temps pour Nasty Nash de passer le flambeau."

Le reste du récit est à suivre à cette adresse (en anglais). Et le combat est à revivre ci-dessous.