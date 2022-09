La minute insolite : il est possible de jouer à Minecraft dans Minecraft

Il y a deux ans, Minecraft avait déjà accueilli le jeu Doom, jouable sur Windows 95 au sein du titre de Mojang. Aujourd’hui, les joueurs vont plus loin, et proposent une solution qui permet d’émuler Minecraft… au sein de Minecraft.

Pour y parvenir, un certain Sammyuri et son équipe se sont basés sur l’outil de création de Minecraft pour assembler de toute pièce un ordinateur virtuel. Baptisé Chungus (pour Computational Humongous Unconventional Number and Graphics Unit), cette machine ne disposait au départ que d’une configuration sommaire (une résolution de 96 x 64 pixels; un CPU cadencé à 1 Hz, 6 Ko de mémoire vidéo).

Mais au fil du temps, la machine a été améliorée et optimisée, jusqu’à être en mesure de faire tourner des jeux en 3D. Chungus 2 était né, et quoi de mieux pour mettre en avant la prouesse technique que d’y lance rune partie de Minecraft ?

Le processus est rapidement détaillé dans la vidéo ci-dessous. Évidemment, la question que tout le monde se pose aujourd’hui est évidente : est-ce que Chungus 2 peut faire tourner Doom ?