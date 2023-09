La minute insolite : il découvre qu’il a gagné à l’EuroMillions en regardant Les Tuche

La comédie d’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, est un véritable succès. Ce qui explique que le film, et ses trois suites, sont très souvent rediffusés à la télévision.

Et c’est lors d’une récente rediffusion qu’un téléspectateur français s’est rappelé qu’il possédait un ticket d’EuroMillions, qu’il n’avait jamais vérifié. Un point de départ qui fait écho au film, dans lequel la famille Tuche gagne le gros lot, avant de débarquer à Monaco.

Selon Le Parisien, le téléspectateur a alors vérifié son ticket, et a découvert qu’il avait remporté un million d’euros. "Cela fait 15 ans qu’on joue avec les mêmes collègues, tous les mois. Chacun met 10 euros. C’est moi qui suis chargé de remplir les grilles et de valider le reçu au bureau de tabac. On n’avait jamais gagné plus de 5 euros."

Mais en juin dernier, le spectateur, surnommé Jeff dans l’article du Parisien (en hommage au personnage incarné par Jean-Paul Rouve), joue une grille et oublie de vérifier le tirage. Ce n’est qu’en ce mois de septembre, face au film Les Tuche, qu’il se souvient de son ticket. "J’adore ce film. J’ai toujours rêvé de ressentir ce que cette famille a ressenti en gagnant. Là, j’ai repensé au ticket qui traînait."

Une double chance, car Jeff aurait pu passer une fois de plus à côté du gros lot. En effet, la Française des jeux laisse au gagnant 60 jours après le tirage pour se déclarer. Quelques jours avant la fin du délai, Jeff est parvenu à faire valider son ticket. Et à empocher la somme, qu’il partagera avec ses collègues. "On est des ouvriers, on ne roule pas sur l’or. On va rejouer très vite, on a la baraka", a-t-il déclaré à nos confrères du Parisien.