La minute insolite : il crée une Xbox Series X de la taille d’un frigo, et elle fonctionne

Après la création de la PlayStation 5 Slim, voici la plus grande Xbox Series X au monde. Une idée folle mise au point par Michael Pick, un Youtubeur qui avait déjà signé la plus grande Nintendo Switch au monde.

Le principe est une fois de plus le même : à savoir agrandir une console le plus possible, et la rendre jouable. Cette version de la Xbox Series X plus de 2 mètres de hauteur sur un mètre de largeur, et pèse plus de 113 kilos.

L’idée de créer une version géante de la Xbox a évidemment été inspirée par le véritable frigo dévoilé par Microsoft pour faire la promotion de la console auprès d’influenceurs. Un frigo qui a d’ailleurs été décliné en version mini, disponible à l’achat.

Pour l’anecdote, la version géante de la console fonctionne grâce à une version classique de la manette. De quoi accentuer la différence de taille.