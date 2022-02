La minute insolite : il coupe l’internet de son village en voulant limiter la navigation de ses enfants

Un père de famille a eu une fausse bonne idée en installant un brouilleur, permettant de limiter l’utilisation d’internet à ses enfants entre minuit et trois heures du matin.

Malheureusement, le brouilleur fonctionnait trop bien, et “affectait les services de téléphonie et d’Internet dans toutes les bandes de fréquences mobiles sur la commune de Messanges, dans les Landes”, comme l’explique l’agence nationale des fréquences, après la plainte d’un opérateur mobile.

Après une enquête, le père de famille a été retrouvé grâce à un radiogoniomètre placé sur une voiture et un récepteur portable. Celui-ci a immédiatement reconnu les faits, et a expliqué que ses enfants seraient devenus accros à internet à cause de la crise sanitaire.

Le père risque des poursuites judiciaires sévères : jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Auquel s’ajoutent 450 euros pour l’intervention de l’ANFR.