La minute insolite : il braque un magasin avec un pistolet en plastique Nintendo

David Joseph Dalesandro, un américain originaire de la Caroline du Sud, a été arrêté par la police après avoir braqué une épicerie à l’aide d’un pistolet, et pas n’importe lequel.

En effet, le jeune homme de 25 ans a utilisé un Zapper, le pistolet mis au point par Nintendo dans les années 80 afin d‘accompagner la sortie du jeu Duck Hunt. Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous, l’homme aurait modifié l’accessoire afin de le rendre plus réaliste (l’original étant gris et orange).

Pas de chance pour le braqueur, arrêté sur un parking voisin après son méfait, l'utilisation d'une arme factice pour commettre un délit est passible de sanctions similaires à celles prévues pour une arme à feu réelle dans la majorité des états américains, car la menace de danger est toute aussi réelle pour les victimes.