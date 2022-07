La minute insolite : il achète un iPhone, il reçoit du carrelage dans une boîte

Un client français du centre commercial Parly 2 dans les Yvelines voulait acheter un iPhone 13 pour sa femme. Mais après avoir déboursé 859 euros, il se rend compte que la boîte, bien scellée, ne contenait pas de smartphone, mais bien un morceau de carrelage.

“Il y avait un morceau de carrelage à l’intérieur, avec les bords arrondis pour prendre la forme d’un iPhone, raconte-t-il. J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire à la Fnac”, explique-t-il à nos confrères du Parisien.

Heureusement pour lui, le vendeur de la Fnac a pris au sérieux sa plainte, expliquant que l’iPhone 13 avait été retourné le matin même par un autre client qui “n’en voulait plus”. La boîte étant scellée, et le poids correspondant à une boîte d’iPhone traditionnelle, le retour avait été accepté sans plus de vérification.

Selon Le Parisien, ce n’est pas la première fois que l’arnaque se produit dans les magasins d’appareils électroniques d’Île-de-France. “On découvre le phénomène et on va exploiter les vidéos des caméras de surveillance. On va voir si on peut faire des rapprochements avec d’autres faits qui ont eu lieu ailleurs”, expliquent les enquêteurs du commissariat de Versailles, en charge de l’affaire.