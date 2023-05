La minute insolite : Google a affiché un tableau créé par une IA dans les résultats liés au peintre Edward Hopper

Interrogé par le site Futurism, Google a fourni cette explication via son porte-parole : "nos systèmes automatisés visent à afficher les images les plus utiles, de haute qualité et pertinentes pour n'importe quelle requête. Cependant, étant donné l'ampleur du web ouvert, il est possible que nos systèmes ne sélectionnent pas toujours les meilleures images, quelle que soit la manière dont elles sont produites, qu'elles soient générées par l'IA ou non. Lorsque nous identifions des problèmes potentiels, nous cherchons à développer des solutions algorithmiques qui peuvent aider un large éventail de requêtes. Nous créons également des outils tels que la recherche inversée d'images pour donner aux gens un contexte qui leur permette d'évaluer les informations et de déterminer le contenu auquel ils peuvent se fier."