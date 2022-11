La minute insolite : Goncharov, le vrai/faux film que Martin Scorsese n’a jamais réalisé

Depuis quelques semaines, une étrange rumeur se propage sur internet : Martin Scorsese, le réalisateur de Casino, Les Affranchis ou encore Raging Bull, aurait réalisé en 1973 un film intitulé Goncharov. Mais en réalité, ce film n’a jamais existé.

Alors d’où vient cette rumeur folle ? Et bien de Tumblr, le site de micro-blogging qui connaît un regain de popularité grâce aux déboires de Twitter, depuis que le réseau social est sous la houlette d’Elon Musk.

Imaginé par un utilisateur de Tumblr, Goncharov raconterait l’histoire d’un “ancien propriétaire de discothèque qui arrive à Naples après la chute de l'Union soviétique, afin de devenir un patron de la mafia.” Jusqu’ici, ça tient la route. Mais évidemment, l’imagination des utilisateurs de Tumblr est débordante, comme le prouve ce tag, et beaucoup ont été plus loin.

Ainsi, on apprend que le casting est composé de Robert De Niro dans le rôle principal, de Cybill Shepherd, Gene Hackman, Harvey Keitel et d’Al Pacino. Et que le film “déborde de tension homoérotique entre Goncharov et un homme nommé Andrey (incarné par Al Pacino) ainsi qu'entre Katya (Cybill Shepherd) et une autre femme nommée Sofia.”

Autant dire que sur Tumblr, on sait s’amuser. Il suffit de faire un tout sur la plateforme pour découvrir de fausses affiches et des illustrations inspirées de ce vrai/faux film. En attendant une éventuelle réponse de Scorsese. Voire, qui sait, une réelle mise en chantier du projet.