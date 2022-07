La minute insolite : faire la sieste peut vous sauver la vie

Faire la sieste peut vous éviter des problèmes cardiaques. Ce n’est pas le flemmard en moins qui vous le dit, mais bien une étude, menée en 2007 par des chercheurs de la Harvard School of Public Health.

Après avoir suivi 23,000 adultes, l’étude a révélé qu’une sieste régulière de 30 minutes pouvait réduire les risques de mourir d'une crise cardiaque ou d'une autre maladie coronarienne de 37%.

L’étude révèle également que les Européens qui vivent dans le sud sont moins nombreux à être concernés par des problèmes cardiaques. “Les régimes riches en huile d'olive et d'autres aliments sains pour le cœur ont reçu une partie du crédit, mais les scientifiques ont été intrigués par le rôle potentiel de la sieste”, explique le New York Times.

Pour autant, les chercheurs ne souhaitent pas imposer la sieste pour autant. Dormir la nuit reste plus bénéfique qu’une sieste. Un rythme de vie sain, combiné à des exercices et une alimentation saine et variée, reste donc la solution bien connue pour s’éviter des problèmes de santé.