La minute insolite : face au “terrorisme du sushi”, le Japon se tourne vers l’intelligence artificielle

Face à ce problème, la chaîne de restaurant Kura Sushi a décidé de contre-attaquer, en faisant appel à l’intelligence artificielle. Selon Nikkei Asia, des caméras intelligentes seront installées dans le courant du mois de mars, afin de surveiller et d’arrêter les petits plaisantins.

L’utilisation de caméras n’a rien de nouveau dans ce genre d’établissement. Elles permettent notamment de vérifier la consommation de chaque client, et de facturer ce qu’ils ont mangé. Mais ces nouvelles cameras seront dirigées cette fois vers les clients, et non pas sur le tapis roulant.