La minute insolite : en Pologne, la ligne de bus 666 fait polémique auprès des Chrétiens conservateurs

PKS Gdynia, une société polonaise de transports en commun, a annoncé la fin de la ligne 666. Un groupe de Chrétiens conservateurs a en effet porté plainte contre la société, en prétextant que le 666 représentait le diable et peut donc être considéré comme satanique.

Pour ne rien arranger, la ligne 666 allait en direction de la ville de Hel. Et quand on sait qu’en anglais, Hell (avec deux L), signifie enfer, il n’en fallait pas plus pour que le groupe Chrétien monte au créneau. Marcin Szwaczyk, qui travaille pour PKS Gdynia, a donc annoncé que la ligne 666 deviendra la ligne 669 dès le 24 juin prochain.

"Nous allons mettre le dernier six à l'envers", a-t-il expliqué, en précisant que ce nombre était "moins controversé." Soulignons que l’origine de la ligne 666 est basée sur une blague, lancée en 2006, afin d’attirer les touristes dans la ville de Hel. Une blague qui aura donc assez duré.