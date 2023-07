La minute insolite : en France, Yannick, le nouveau film de Quentin Dupieux, sera gratuit pour les Yannick

L’annonce, faite par l’acteur Raphaël Quenard sur le plateau de l’émission C à vous, a été accompagnée d’une demande "solennelle" : faire rentrer le verbe "Yannicker" dans le dictionnaire.

Yannicker désignerait donc "le fait d’interrompre de manière scandaleuse un événement public" comme le fait le personnage de Raphaël Quenard dans le film.

Bon, pas certain que l’Académie Française accepte. Mais l’offre gratuite pour les Yannick de France est bien réelle, et il suffit de vous inscrire sur ce site si vous êtes concernés. Malheureusement, les Yannick de Belgique devront payer leur place comme tout le monde, quand (et si) le film sortira dans nos salles.