La minute insolite : en Californie, une loutre de mer terrorise les surfeurs et vole leur planche

Après le carjacking et le homejacking, voici le boardjacking. C’est-à-dire un vol de planche de surf à l’arraché, en pleine mer, par une loutre âgée de cinq ans.

Cette loutre, baptisée 841, terrorise les surfeurs de Santa Cruz en Californie depuis plusieurs étés. Selon le New York Times, "la femelle accoste les surfeurs, s'empare de leurs planches de surf et les endommage." Mais ces derniers temps, les attaques se sont multipliées et l’animal était de plus en plus agressif. Résultat, les responsables de la faune locale ont décidé d’intervenir.

"En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe du C.D.F.W. et du Monterey Bay Aquarium formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer a été déployée pour tenter de la capturer et de la remettre en liberté", a déclaré un porte-parole du California Department of Fish and Wildlife (Département californien de la pêche et de la faune) dans un communiqué partagé par le célèbre quotidien américain.

Si 841 n’a pas peur des humains, c’est sans aucun doute à cause des nageurs, qui n’hésitaient pas à nourrir sa mère en pleine mer. Quelque temps plus tard, la mère de 841, qui n’hésitaient pas à grimper sur des kayaks, a donné naissance à 841 au Marine Wildlife Veterinary Care and Research Center de Santa Cruz.

841 a donc hérité du "courage" de sa mère, malgré les techniques employées par les membres du centre pour la tenir éloignée des humains. "Pour renforcer ses chances de réussite après sa remise en liberté, les soigneurs de 841 ont pris des mesures pour empêcher la loutre de former des associations positives avec les humains, notamment en portant des masques et des ponchos qui masquaient leur apparence lorsqu'ils se trouvaient près d'elle", explique le New York Times.

Qu’à cela ne tienne, un an à peine après sa remise en liberté, 841 a débuté sa passion pour les planches de surf, les kayaks et les stand-up paddle. L’aquarium de Monterey Bay soupçonne les nageurs, qui auraient de nouveau nourri l’animal, sans en avoir la preuve formelle. Ce qui est dangereux, quand on sait que les loutres ont des dents acérées et des mâchoires suffisamment puissantes pour écraser des palourdes.

À l’heure actuelle, 841 n’a toujours pas été appréhendée. Il est donc demandé aux surfeurs d’être vigilants. De plus, comme l’explique Jessica Fujii, responsable du programme sur la loutre de mer à l'aquarium de Monterey, "il est très important de signaler ces interactions au personnel compétent et de ne pas les partager sur les réseaux sociaux, où elles peuvent être interprétées comme une interaction amusante et positive, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je sais que c'est difficile à faire. Cela permet d'obtenir beaucoup de likes et d'attention, mais à long terme, cela peut être préjudiciable à l'animal."