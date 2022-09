La minute insolite : en attendant l’iPhone 14, assemblez l’iPhone de vos rêves

L’iPhone 14 sera dévoilé dans quelques heures, mais d’ici là, pourquoi ne pas laisser libre cours à votre imagination, en mixant tout et n’importe quoi afin de créer un smartphone qui vous ressemble vraiment ?

C’est ce que propose le développeur Neal Agarwal, avec son outil “Design the Next iPhone”. Le principe est simple : vous partez d’un iPhone classique, et vous ajoutez toute sorte d’options et d’accessoires en les faisant glisser. Cela va du plus simple (un bloc caméra, un bouton de volume) au plus loufoque (des yeux en plastique, une antenne, des roulettes), en passant par le plus attendu (un port USB-c, pour ne citer que lui).

Ensuite, en cliquant sur “Present” dans le coin supérieur droit de l’écran, le site animera la modélisation 3D et vous indiquera le prix de cette nouveauté révolutionnaire (selon Tim Cook, qui viendra évidemment vanter les mérites de votre création).

Petit détail amusant : si vous placez un logo Android sur l’appareil, son prix se verra diminué. Pour créer votre iPhone, c’est par ici que ça se passe.