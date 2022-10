La minute insolite : en 1995, Bill Gates devait expliquer pourquoi Internet serait révolutionnaire

“C’est fou ce qu’il s’y passe. Vous pouvez envoyer du courrier électronique aux gens. C'est la grande nouveauté”, déclare le milliardaire. Mais très vite, le présentateur, qui avoue être totalement ignorant sur le sujet (et l’informatique en général), essaye de comprendre quel est l’intérêt de cette nouveauté.

“Il y a quelques mois, ils ont annoncé une grande nouveauté : sur Internet ou un ordinateur, on allait retransmettre un match de baseball. On va pouvoir écouter une retransmission sur son ordinateur. Et je me suis dit : la radio, ça ne vous rappelle rien ?”, déclare innocemment David Letterman.

Ce à quoi Gates a répondu : “Ce n'est pas une grande différence, mais vous pouvez écouter le match de baseball quand vous le souhaitez.” Réponse du tac au tac de Letterman : “les enregistreurs, ça ne vous rappelle rien ?”

Un échange qui se poursuit pendant quelques minutes et qu’il est désormais possible de revoir ci-dessus, quand vous le souhaitez, grâce à la magie d’Internet.