La minute insolite : Elon Musk veut bâtir sa propre ville

Le milliardaire à la tête de Tesla et Twitter continue de faire parler de lui, en annonçant toujours plus de projets. Le dernier en date concerne un terrain, proche d’Austin, au Texas, qu’il a récemment acheté. Avec comme intention d’y bâtir sa propre ville.

Elon Musk est en effet propriétaire depuis peu d’un terrain de 14 km2, situé à 56 kilomètres de la ville d’Austin. Ces pâturages et terres agricoles devraient être prochainement transformés en une petite ville, dont le PDG sera évidemment le grand chef. Musk imagine sa ville comme "une sorte d'utopie texane le long du fleuve Colorado", selon The Wall Street Journal, où il sera en mesure d’établir ses règles (ce qu’il aime beaucoup, si on se fie à sa gestion de Twitter).