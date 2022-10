La minute insolite : elle découvre qu'elle est enceinte grâce à son Apple Watch

Une utilisatrice de la montre connectée d’Apple a découvert qu’elle était enceinte grâce à la fonction électrocardiogramme.

Sur Reddit, elle explique que sa fréquence cardiaque, qui au repos était en moyenne de 57 bpm, était passée à 72 bpm. Une augmentation qui n’a rien d’extraordinaire, mais qui était constante depuis une quinzaine de jours, selon les capteurs de l’Apple Watch.

“Je vais à la salle de sport et je mange bien. J'allaite mon enfant de 18 mois et je n'ai pas encore eu mes règles”, explique-t-elle sur Reddit. Elle cherche alors les causes, prend sa température et fait un test Covid qui s’avère négatif.

“J’ai lu que cela se produit parfois avec une grossesse précoce et assez instantanément, le test était positif. La montre savait que j'étais enceinte avant que je ne le sache !”, annonce-t-elle joyeusement dans sa publication.

“Je n'aurais jamais fait de test de grossesse sans avoir porté ma montre, car que je n'ai jamais eu de retard dans mes règles”, poursuit-elle. Dans une mise à jour, elle explique que l’ultrason ne pouvait pas détecter le bébé, car la grossesse était vraiment à son tout début (4 semaines). Mais ce fut suffisant pour que l’Apple Watch détecte le changement.