Les ingénieurs de chez Disney continuent de plancher sur un sabre laser fonctionnel, à l’image de ceux visibles dans la saga Star Wars. Bon, la partie “laser” attendra, mais d’ici là, les équipes du géant du divertissement ont peaufiné le mécanisme du sabre, qui lui permet de se rétracter.

Et c’est Josh D'Amaro, président de Walt Disney Parks and Resorts, qui en a fait la démonstration lors du festival South by Southwest, qui se déroule actuellement à Austin, au Texas.