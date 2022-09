La minute insolite : Disney a vendu de l’Eau de Javel et de l’ammoniac pour promouvoir Blanche-Neige

Le marketing agressif de Disney pour promouvoir ses films ne date pas d’hier. Comme l’explique Emily Zemler, dans son livre Disney Princess: Beyond the Tiara (Les princesses Disney : au-delà de la tiare), tout a commencé avec Blanche-Neige.

Le premier long métrage d’animation du studio a en effet été vendu à toutes les sauces, afin d’assurer son succès en salle. La campagne marketing autour du film a d’ailleurs débuté un an avant sa sortie en 1937. Et concernant les produits vendus, Disney n’a pas été trop regardant.

Pas moins de 2000 produits dérivés ont vu le jour. Des jouets, évidemment, mais aussi des graines, des verres, des montres, du savon, des lampes, et même de l’Eau de Javel et de l’ammoniac, comme on peut le voir sur cette image tirée du livre de Emily Zemler.