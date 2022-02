La minute insolite : Dijon devient la première ville au monde visitable sur Game Boy

Un Dijonnais de 31 ans, Johnny Humberset, a mis au point un jeu Game Boy que permet d’apprendre quelques anecdotes sur la cité des ducs.

Mais si vous n’avez plus de Game Boy sous la main, pas de panique, le jeu est jouable en ligne, sur le site du développeur. Le but du jeu est de trouver 10 easter eggdissimulés sur les photos de la ville.

" Pourquoi ce jeu/logiciel un peu fou ? Et bien parce que j'aime me lancer des défis, et en me demandant ce qui n'avait pas encore été tenté sur cette grande dame maintenant trentenaire, j'ai remarqué que les logiciels "éducatifs" étaient un peu délaissés (en tout cas en occident) ", explique Johnny Humberset. " J'apporte donc ma modeste pierre à l'édifice de cette console avec ce logiciel pseudo humoristico-éducatif (mais tout est vrai dans les anecdotes !) "