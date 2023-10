Comme l’explique Piscatella sur son compte X (ex-Twitter), "la Wii U achetée chez un détaillant cette année n'était pas une console remise à neuf ou d'occasion, dont le marché est certainement plus actif. Il s'agissait d'une Wii U flambant neuve vendue en 2023."

On espère que l’acheteur a également acheté des jeux en versions physiques, car Nintendo a fermé la boutique en ligne de la console en mars dernier. Mais il pourra découvrir d’excellents jeux comme Mario Kart 8, Super Mario 3D World, New Super Mario Bros. U, Super Smash Bros., Splatoon, Super Mario Maker, Donkey Kong Country : Tropical Freeze ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild… Soit des jeux qui ont tous été adaptés par la suite pour la Nintendo Switch.