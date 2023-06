La minute insolite : deux hommes postulent chez Amazon pour voler le nouveau Zelda et y jouer avant tout le monde

Selon le site Kotaku, et le magazine japonais Shūkan Bunshun, deux Japonais qui ne se connaissaient pas ont eu la même idée, à quelques semaines de la sortie du nouveau jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : se faire engager par Amazon pour avoir accès au jeu en avant-première.

Le premier, âgé de 21 ans, et le second âgé 24 ans, ont tous les deux ont été engagés en tant que livreur. Le plus jeune souhaitait mettre la main sur une copie du jeu avant sa sortie prévue le 12 mai dernier. Tandis que le deuxième était plus intéressé par les nombreux produits dérivés (dont des manettes à l’effigie du jeu, ou des figurines Amiibo).