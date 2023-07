La minute insolite : deux fast-food inspirés de GTA devaient voir le jour, avant que les avocats de Rockstar interviennent

Smokin J’s BBQ et la marque de vêtements boyworldwide ont reçu une lettre de la part des avocats de Rockstar et Take-Two Interactive. Leur idée d’ouvrir deux restaurants pop-up inspirés de la franchise GTA n’a logiquement pas plu aux ayants droit.

Smokin J’s BBQ et boyworldwide souhaitaient en effet profiter du Comic-Con de San Siego pour ouvrir deux fast-food temporaires, qui ont fait leur apparition dans GTA : San Andreas et les épisodes suivants de la franchise : le premier est Cluckin’Bell (une parodie de KFC et Taco Bell), et le second, Burger Shot (Burger King).

Les deux entreprises avaient déjà tenté le coup l’année dernière, en ouvrant un vrai/faux Cluckin’ Bell, avant que les avocats de Take-Two Interactive et Rockstar Games ne puissent intervenir. Cette fois, les avocats ont pris les devants, en envoyant une lettre de cessation.

"La nuit dernière, nous avons reçu une lettre de cessation et d'abstention de la part du cabinet d'avocats représentant Take-Two Interactive. En réponse, nous avons été contraints de supprimer l'événement Burger Shot prévu pour ce week-end (au Comic Con). Nous continuerons à organiser une installation de type Cluckin' Bell le week-end prochain, mais il s'agira désormais d'une installation parodique intitulée Don't Cluckin' Tell (Ne le dites pas)", ont malgré tout annoncé Smokin J’s BBQ et boyworldwide.

Ci-dessous, on peut retrouver une vidéo du Cluckin’ Bell ouvert l’année passée.