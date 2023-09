La minute insolite : des voitures autonomes créent un embouteillage monstre au Texas

Les voitures autonomes sont peut-être le futur de l’automobile, mais pour l’instant, rien ne remplace un véritable conducteur derrière son volant. Surtout en cas d’embouteillage.

En effet, comme on peut le voir sur ce TikTok, une flotte de véhicules autonomes a bloqué la circulation dans la ville d’Austin, au Texas. Cruise, l’entreprise qui gère ces véhicules, a publié un communiqué : "Cruise surveille en permanence sa flotte et nous avons été alertés de l'encombrement le dimanche matin. Nous avons pu y remédier et tous les véhicules ont quitté la zone de manière autonome. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée."

Mais on ne connaît pas vraiment l’origine de cet embouteillage. D’après les premiers rapports, un policier aurait demandé à une voiture de s’arrêter, mais s’agissant d’un véhicule autonome, celui-ci n’aurait pas suivi les directives de l’agent. Par la suite, pas moins de 10 autres véhicules autonomes se sont retrouvés elles aussi au croisement de San Gabriel Street et de la 23e rue, engendrant un chaos total, qui n’est tout simplement pas gérable pour une voiture autonome à ce stade.

Évidemment, personne n’a été arrêté par la police. Le conducteur au volant de la voiture autonome a d’ailleurs déclaré que l’agent "ne pouvait pas arrêter un robot - il n'y a pas assez de place dans la prison, alors nous avons mis cela sur le compte d'un malentendu et il m'a laissé partir."