"Je ne pouvais pas ouvrir les portes. Je ne pouvais pas baisser les vitres. L'ordinateur de bord était mort, donc je ne pouvais pas ouvrir la boîte à gants. Je ne pouvais rien ouvrir." Voici comment Rick Meggison, un conducteur américain, propriétaire d’une Tesla Model Y, a raconté sa récente mésaventure à la chaîne locale ABC15.

Pour parvenir à s’extraire du véhicule, Meggison aurait brisé une vitre, et fait appel à sa sœur, qui a ensuite débloqué la portière grâce à l’application Tesla sur son smartphone. Concrètement, le véhicule possédait une batterie principale au lithium bel et bien chargée, mais disposait également d’une autre batterie de 12 volts qui était en panne.

Malheureusement, cette histoire n’est pas un cas isolé. En décembre 2022, un autre conducteur a rencontré le même problème.

"Ma voiture toute neuve et entièrement chargée vient de tomber en panne sur l'autoroute. J'ai dû utiliser l'ouverture d'urgence des portes pour sortir, ce qui a brisé la vitre du conducteur”, expliquait-il sur X (Twitter). "Je suis soulagé que ma femme et mes chiens n’étaient pas avec moi. Moins 3 degrés, au milieu de nulle part. Cela fait deux heures que j'attends les dépanneurs. Faites-vous une faveur et achetez une Polestar. Ou n'importe quoi d'autre qu'une Tesla."