La minute insolite : des poupées Barbie inspirées de la série Friends

La popularité de Friends ne diminue pas. Même si la série s’est arrêtée en 2004, elle continue de faire parler d’elle, à travers des hommages, des jeux, une émission spéciale, de multiples rediffusions, et désormais… des poupées Barbie.

Et c’est le blog TheToyZone qui a eu cette jolie idée. Le site a en effet publié des modélisations 3D imaginant les personnages de Friends dans des costumes devenus cultes. On retrouve notamment Monica, Rachel et Phœbe en robe de mariée; Joey qui enfile tous les vêtements de Chandler; Monica qui coince sa tête dans une dinde; ou encore Ross et son pantalon en cuir très moulant.