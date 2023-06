La minute insolite : des plaques d’immatriculations du Maryland (Etats-Unis) renvoient désormais à un site de casino en ligne

Des centaines de milliers de plaques d’immatriculation de l’état du Maryland, aux Etats-Unis, affichent désormais une adresse d’un site internet, dont le nom de domaine n’a pas été renouvelé.

Résultat, l’adresse www.starspangled200.org n’est plus liée au site de commémoration du 200e anniversaire de la guerre anglo-américaine de 1812. Distribuées entre 2012 et 2016, ces plaques sont désormais liées à un casino en ligne, basé aux Philippines. Comme l’explique cet utilisateur sur Reddit, "je n'ai jamais été favorable à l'idée d'une plaque célébrant la guerre de 1812, mais je suis encore plus contrarié de voir que moi (et des tonnes d'autres habitants du Maryland) conduisons des publicités pour des jeux d'argent en ligne internationaux."

Selon un porte-parole de l’administration des véhicules à moteur du ministère des transports du Maryland, il y aurait "actuellement 798.000 plaques d'immatriculation actives affichant cette url."

L’administration a évidemment annoncé que des solutions étaient envisagées : "Le site web imprimé sur les plaques n'appartient pas à l'Administration des véhicules à moteur. La conception et le contenu des plaques proviennent de la Commission du bicentenaire de la guerre de 1812, créée en 2007. Star-Spangled 200, Inc. est l'entité à but non lucratif affiliée à la Commission qui a mené les efforts de collecte de fonds pour les projets et les événements du bicentenaire. La MVA n'approuve pas les opinions ou le contenu du site web actuel utilisant cette URL, et travaille avec le département informatique de l'agence pour identifier les options permettant de résoudre le problème actuel."