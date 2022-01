La minute insolite : des ours provoquent un embouteillage… et viennent saluer les conducteurs

C’est sans doute le TikTok le plus mignon de la semaine. Partagé par une certaine Rebeca, on y voit plusieurs ours traverser une route et causer un embouteillage.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais comme le montre la vidéo, un des ours était du genre curieux, et s’est aventuré près d’un véhicule. Non pas pour attaquer le conducteur, bien au contraire, mais pour… le saluer. Le conducteur et l’ours, tous les deux craintifs, se sont approchés lentement avant de se faire un “high five”.

On comprend pourquoi la vidéo virale a été vue plus de 10 millions de fois sur TikTok, et a été likée près de deux millions de fois.