La minute insolite : des mouettes bloquent le réseau 4G d’un village anglais

Les habitants de Horning ont récemment découvert que les mouettes étaient capables, malgré elles, de couper la 4G.

En effet, les habitants de ce village de Norfolk Broads en Angleterre ont été privés de 4G pendant près d’un mois, non pas à cause des opérateurs télécoms locaux, mais bien à cause des oiseaux. Ces derniers ont élu domicile sur une antenne temporaire, installée dans le village. Ce qui, rassurez-vous, n’est pas suffisant pour perturber le réseau.

Par contre, la présence des mouettes peut poser problème lorsque l’opérateur abandonne les travaux, afin de laisser les oiseaux vivre leur vie. Comme l’explique Duncan Baker, le député de Horning, "Les mouettes ont décidé d'y faire leur nid, de s'y reproduire et d'y pondre leurs œufs." Résultat, "les ingénieurs ne peuvent pas terminer le câblage de l'émetteur temporaire."

Un souci plus important que prévu, quand on sait que les distributeurs automatiques sont également connectés au réseau 4G. En attendant, les habitants de Horning doivent donc retirer de l’argent au guichet de leur banque, et surfer en wifi.