Le compte Instagram d'Élisabeth Borne aurait atteint le chiffre symbolique de 49.3k...

La Première Ministre française Élisabeth Borne a passé son compte Instagram en privé ce week-end. Et pour cause : non seulement sa réforme des retraites a du mal à passer auprès des Français. Mais des petits malins lui ont acheté des faux followers, afin d’atteindre les 49.300 abonnés, en référence à l’article 49.3 de la Constitution qui lui a permis d’imposer la réforme controversée.