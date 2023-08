La minute insolite : des fans adaptent la série Twin Peaks en jeu vidéo

Des développeurs français ont décidé d’adapter la série culte de David Lynch en jeu vidéo, avec un look inspiré des premiers jeux PlayStation 1.

Baptisé Twin Peaks: Into the Night, le jeu de Blue Rose Team vous permet évidemment d’incarner l’agent Dale Cooper, afin d’enquêter sur le meurtre de Laura Palmer. "Créé en hommage à ce bon vieux classique des années 90, Twin Peaks : Into the Night est une adaptation en fan game de la série éponyme créée par Mark Frost et David Lynch", expliquent les développeurs. "Goûtez à une nouvelle expérience de jeu qui vous plongera directement dans l'atmosphère unique de la série."