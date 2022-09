La minute insolite : des boîtes postales à plus de 10 mètres sous l’eau, ça existe !

Quant à la première boîte postale sous-marine, elle date de 1939, aux Bahamas. Elle fut créée par le photographe américain John Ernest Williamson, un pionnier de la photographie sous-marine, avant d’être fermée en 1941.

Mais pour les plus voyageurs et aventureux d’entre vous, pas de panique, il en existe encore d’autres. Notamment dans la ville de Susami au Japon (à 10 mètres de profondeur); à Risor, en Norvège (à 4 mètres de profondeur); et à l’île de Mele au Vanuatu (à 3 mètres de profondeur).