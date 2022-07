La minute insolite : conserver les tatouages de vos proches décédés, c’est désormais possible

L’entreprise américaine Save My Ink Forever (qui peut se traduire par “conservez mon tatouage pour toujours”) propose un service étonnant aux familles qui souhaitent garder un souvenir du défunt.

Vous l’aurez compris, l’idée est de découper le tatouage et de traiter le morceau de peau afin qu’il puisse être conservé et affiché dans un cadre. Vous trouvez ça glauque ? Kyle Sherwood, PDG de l’entreprise, sait que l’idée ne plaira pas à tout le monde, mais comme il l’explique, “les gens prennent des cendres et les transforment en diamants. À l'époque victorienne, ils coupaient les cheveux et faisaient des colliers de cheveux. Ce n'est pas différent.”

Concrètement, Save My Ink Forever a mis au point un procédé qui altère la structure chimique de la peau. Une fois le tatouage prélevé, quelques retouches peuvent être faites afin de redonner de l’éclat à l’œuvre. La famille reçoit ensuite le tatouage encadré dans un délai de trois mois.