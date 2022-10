La minute insolite : condamné à tort, il sort de prison grâce à un épisode de Mythbusters

Mythbusters, la célèbre émission de Discovery Channel qui tente de prouver (souvent par l’absurde) si un mythe est réel ou non, a sauvé la vie de John Galvan.

Dans un épisode diffusé en 2005, les deux présentateurs Adam Savage et Jamie Hyneman testaient la possibilité d’allumer une flaque d’essence avec une cigarette, comme on le voit souvent dans les films. Et la réponse était non. Une conclusion qui a permis à John Galvan de sortir de prison.

Galvan avait été arrêté en 1986, et accusé pour un incendie criminel qu’il n’avait pas commis. Interrogé brutalement, il avait expliqué sous la contrainte avoir mis le feu à un bâtiment de Chicago en allumant un cocktail Molotov avec sa cigarette. La fausse confession a suffi pour le condamner, et l’envoyer en prison à vie.

21 ans plus tard, en regardant par hasard une rediffusion de l’épisode de Mythbusters, John Galvan a pu convaincre son avocat de réouvrir son dossier. L’émission avait clairement prouvé qu’il était impossible d’allumer un cocktail Molotov avec une cigarette. Preuve que la confession était donc fausse.

Ce n’est qu’en juillet dernier, après 35 ans passés derrière les barreaux pour un crime qu’il n’avait pas commis, que Galvan a enfin pu être libéré.