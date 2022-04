La minute insolite : Coca-Cola dévoile une boisson au goût de “pixels”

L’entreprise américaine a présenté sa nouvelle création, baptisée “Coca-Cola Zero Sugar Byte.” Disponible dans un premier temps sous forme virtuelle au sein du jeu Fortnite, la boisson sera également disponible physiquement dès le 2 mai.

Et si une nouvelle boisson Coca-Cola n’a rien de surprenant, Byte est différent. Non seulement elle vise les fans de jeux vidéo, avec son look inspiré des anciens jeux d’arcade, mais son goût serait particulier selon l’entreprise.

En effet, Coca-Cola annonce vouloir “faire vivre les pixels dans une expérience gustative", en fusionnant un "goût lumineux", avec une "finition rafraîchissante", afin d’évoquer la sensation de démarrer un jeu ou une console.

Bon, on vous avoue qu’on n’a pas tout compris, mais quoiqu’il en soit, Byte sera disponible via ce site dès le 2 mai. Chaque canette proposera un code qui débloquera du contenu au sein de Fortnite. Une île, baptisée Pixel Point, a déjà été créé et est disponible à cette adresse.